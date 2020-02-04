04.02.2020 - 01:08 | | AA
İzmir'de 116 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 116 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Toprakada ve Karaada açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.
Durudurulan botlarda, 43 Suriye, 34 Filistin, 6 Kuveyt, 3 Somali ve 1 Suudi Arabistan uyruklu 87 düzensiz göçmen yakalandı.
Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Korveti tarafından tespit edilerek durdurulan lastik botta, 24 Afganistan ve 5 Suriye uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.