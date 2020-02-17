17.02.2020 - 00:02 | | AA
İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce durdurulan teknede, 19'u Suriye, 1'i Yemen uyruklu toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.