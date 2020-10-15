15.10.2020 - 10:22 | | DHA
İzmir'de 46 litre sahte içki ele geçirildi
İzmir'de iki ilçede düzenlenen operasyonlarda 46 litre sahte içki, 20 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, sahte içkiye yönelik, dün ve önceki gün Çiğli ve Torbalı'daki 6 eve operasyon düzenledi.
Aramalarda 46 litre sahte içki, 20 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince işlem başlatıldı.
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