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15.10.2020 - 10:22 | | DHA

İzmir'de 46 litre sahte içki ele geçirildi

İzmir'de iki ilçede düzenlenen operasyonlarda 46 litre sahte içki, 20 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İzmir'de 46 litre sahte içki ele geçirildi

Jandarma ekipleri, sahte içkiye yönelik, dün ve önceki gün Çiğli ve Torbalı'daki 6 eve operasyon düzenledi.

Aramalarda 46 litre sahte içki, 20 litre etil alkol ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince işlem başlatıldı.

Kaldırımda can pazarı! Kaçmaya fırsat bile bulamadıİstanbul Bağcılar'da iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Park halindeki araç, çarpmanın etkisiyle kaldırımda bekleyen gençlerin üzerine savruldu. Gençlerin ölümden döndüğü kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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