İzmir'de 462 litre kaçak içki ele geçirildi

İl Jandarma ve Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesinde yaşayan S.G'nin kaçak içki imal ederek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.
Zanlının adresindeki aramalarda 462 litre kaçak içki, 40 litre etil alkol ve 1 arıtma cihazı ile alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
S.G, gözaltına alındı.
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! Kan grubunun Covid-19'dan koruyucu bir yönü yokSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kan grupları ile Covid-19 arasındaki ilişkiye dair, "Hangi kan grubu olursa olsun, her ne kadar çalışmalarda belirli kan gruplarında hastalarda daha nadir olduğu gösterilmiş olsa da tedbirler tüm kan grupları için aynıdır. Kişinin kan grubu ne olursa olsun, kan grubunun koronavirüsten koruyucu bir yönü yoktur" dedi.