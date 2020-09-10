İzmir’de 98.kez kurtuluş coşkusu

Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalarda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir’in kurtuluşuyla bayraklaşan mücadele; Ortadoğu’dan Afrika’ya, Güney Amerika’dan Asya’ya kadar dünya halkları için esaretten bağımsızlığa, karanlıktan aydınlığa çıkışın ilham kaynağı oldu” dedi. Türk Yıldızları ve Solo Türk de tören alanı üzerinde selamlama uçuşu yaparak gökyüzüne ay-yıldız figürü çizdi. Kutlamalara Konak Meydanı’nda devam edildi. Süvari birliği temsili olarak İzmir’in kurtuluşunu canlandırıp, Valilik binasına Türk bayrağı çekti. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Zafer Yürüyüşü’ne de binlerce kişi katıldı. Basmane Karakolu önünden Kültürpark Lozan Kapısı’na kadar süren yürüyüş boyunca bando eşliğinde marşlar söylendi. Kortejde 350 metrelik dev Türk bayrağı taşındı.

Çavuşoğlu: Sonları hüsran oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü vesilesiyle Twitter hesabından mesaj paylaştı. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm şehit ile gazilerini saygı ve rahmetle andığını aktaran Çavuşoğlu, “98 yıl önce bugün sadece İzmir değil tüm Anadolu Yunan zulmünden kurtuldu” açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, Yunanistan’ın tazminata mahkum olduğunu anımsatarak “O zaman da başkalarına güvenenlerin sonu hüsran oldu” mesajını verdi.

‘9 Eylül ruhu değişmez’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “İstiklal mücadelemizin Gazi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşımızın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adasından provokasyon yapanlar bugün İzmirdeki irade ve kararlılığı iyi görsünler. Türkiye büyük bir devlet olarak dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır. Şartlar ve imkanlar değişir ama 9 Eylül ruhu değişmez. Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız. Bölge barışının teminatı büyük bir devlet olarak hukuk ve hakkaniyet isteyenlerin en büyük müttefikiyiz. İyi komşuluk ilişkileri isteyenler için sarsılmaz bir dostuz.”