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31.07.2020 - 15:20 | | DHA

İzmir'de acemi kasaplar acile koştu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken elini ve kolunu yaralayanlar hastanelik oldu. Kesim sırasında talihsizlik yaşayan acemi kasaplar, İzmir'de hastanelerin acil servislerine koştu.

İzmir'de acemi kasaplar acile koştu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanları keserken ya da et doğrarken yaralanan acemi kasaplar, kentteki çeşitli hastanelerin yolunu tuttu. Kurbanlık hayvanların kesimini yapan kimi kasaplar yanlışlıkla parmak ve ellerini kesti. Bazı kişiler hafif yaralanırken, bazılarının elinde ciddi yarıklar oluştu. Yaralananlar arasında bıçağın elinden kayması nedeniyle çenesi yarılan ve hayvanın asıldığı demirin düşmesiyle başına darbe alanlar da vardı.

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Hakan Dağtepe, "Hayvanı keserken, parmağıma geldi. Baş parmağımı kemiğinden kestim. Ciddi bir yara. Talihsizlik oldu" dedi. Kurban keserken hayvanın asılı olduğu demir başına düşünce yaralanan Furkan Yaren ise hayatında ilk kez kurban kestiğini belirterek, "Yanlış yerinden kesince demir ağırlığını kaldıramadı, başıma düştü. Başıma dikiş atıldı. Şu an iyiyim" dedi.

 

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