16.11.2020 - 22:25 | | Fırat AKAY/İZMİR (DHA)
İzmir'de aile hekimi koronavirüse yenik düştü
İzmir'in Urla ilçesinde, aile hekimi olarak görev yapan doktor Cengiz Çil koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan doktor Cengiz Çil koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İzmir Tabip Odası tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "İzmir'in Urla ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Cengiz Çil'i, Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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