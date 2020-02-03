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03.02.2020 - 11:08 | | DHA

İzmir'de akılalmaz olay! Alev alev yandı

İzmir'de Konak Meydanı'ndaki çam ağaçları, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Alevler kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de akılalmaz olay! Alev alev yandı

Konak Meydanı'nda, metro istasyonunun önünde bulunan çam ağaçlarından biri, dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Yan taraftaki diğer 2 ağaca da sıçrayan alevler, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından su sıkılarak söndürüldü. Vatandaşlara şaşkınlık ve panik yaşatan olayla ilgili polis, soruşturma başlattı.

İzmirde akılalmaz olay Alev alev yandı

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