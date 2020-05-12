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12.05.2020 - 17:18 | | İHA/DHA

İzmir'de bir doktor daha corona virüse yenik düştü!

İzmir’de, iç hastalıkları uzmanlığı olan emekli doktor Galip Berkan Dingiloğlu (64), corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de bir doktor daha corona virüse yenik düştü!

İzmir Tabip Odası üyesi, iç hastalıkları uzmanlığı olan emekli doktor Galip Berkan Dingiloğlu'na, bir süre önce yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde corona virüs tedavisine alınan Dingiloğlu, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Burada tedavisine devam edilen emekli doktor, bu sabah yaşamını yitirdi. İzmir Tabip Odası'nca Galip Berkan Dingiloğlu'nun cenazesinin, kentte toprağa verileceği duyuruldu.

DAHA ÖNCE 3 DOKTOR YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İzmir'de daha önce de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun yıllar doktorluk yapan Nihat Dayanıklı (70) ile bir ambalaj firmasında iş yeri hekimliği yapan Dr. Muharrem İdiz ve kardeşi Dr. Nuri İdiz korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

 

 

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