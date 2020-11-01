İzmir'de çadırlar kuruluyor!

ÇADIRLAR KURULUYOR

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 1244 çadır, 100 genel maksat çadırı, 5 bin 232 battaniye, 4 bin 88 yatak, 3 bin 100 uyku seti, 4 duş- wc konteyner; Türk Kızılay tarafından 2 bin 49 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6 bin 888 yatak, 16 bin 50 battaniye ve 2 bin 657 mutfak seti sevk edildiği kaydedildi. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 323 personel, 281 gönüllü, 40 araç, 60 bin 655 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 99 bin 364 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderildiği duyuruldu.

Vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu tahsis edildi, toplam 288 yatak ve battaniye sevk edildi. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na 360 çadır kuruldu, ayrıca 1440 yatak ve 2 bin 212 battaniye gönderildi. Ege Üniversitesi kampus alanına 120 çadır kuruldu, ayrıca 864 yatak, 800 battaniye ve 1920 yastık- çarşaf seti gönderildi. İzmir Bornova Eskişehir Stadına 250 çadır, 1008 yatak, 1000 battaniye ve 980 yastık- çarşaf seti sevk edildi. Şu ana kadar toplamda 730 çadırın kurulumu tamamlandı.

HASAR TESPİTİ İÇİN 520 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 354, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 166 olmak üzere toplam 520 personel görevlendirildi. Ayrıca, güvenlik ve trafik çalışma grubundan 260 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 292 personelin olay yerine yönlendirildiği, teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 192 iş makinesi ve 224 personelin görev yaptığı aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara katılmak üzere 102 aracın görevlendirildiği, Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde de 400 kişiye yemek servisi verildiği ifade edildi.