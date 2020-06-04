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04.06.2020 - 10:26 | | AA

Son dakika... İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Ö, tahliye edildi!

Gelen bir son dakika haberine göre, İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Banu Ö. hakkında hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

Son dakika... İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Ö, tahliye edildi!

İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan cezalandırılması istendi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20 Mayıs'ta cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve bir hafta sonra tahliye edilen Banu Özdemir hakkındaki soruşturma tamamlandı.

HALKI ALENEN DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME

CHP'li Banu Özdemir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan hazırlanan iddianame, 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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