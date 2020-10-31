İzmir'de can kaybı sayısı 21'e yükseldi

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25’i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız.