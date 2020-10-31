31.10.2020 - 02:15 |
İzmir'de can kaybı sayısı 21'e yükseldi
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 21'e yükseldiğini açıkladı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25’i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız.