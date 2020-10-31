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31.10.2020 - 02:15 |

İzmir'de can kaybı sayısı 21'e yükseldi

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 21'e yükseldiğini açıkladı.

İzmir'de can kaybı sayısı 21'e yükseldi

Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25’i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 112 Acil Yardım Ekipleri, UMKE Timleri, ambulanslarımız ve hastanelerimizle, acımızı azaltmak için İzmir’de görev başındayız.

İzmirde can kaybı sayısı 21e yükseldi

Enkaz altındaki Buse kurtarıldı!Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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