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03.02.2020 - 06:29 | | AA

İzmir'de çıkan ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 7 katlı sitenin 5'inci katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

İzmir'de çıkan ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

 

Devrim Mahallesi 3771 Sokak'taki Şefika H.'ye ait evde iddiaya göre sigara izmaritinden dolayı yangın çıktı.

İzmirde çıkan ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

Yangının üst katlardaki dairelere sıçramasıyla binadaki 4 kişi dumandan etkilendi.

İzmirde çıkan ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

O sırada devriye görevi yapan bekçiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi, ardından binanın kapı ve zillerini çalıp bina sakinlerini uyandırarak tahliye etti.

İzmirde çıkan ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında binada maddi hasar oluştu.

İzmirde çıkan ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

Dumandan etkilenenler olay yerine gelen ambulanslarda tedavi edildi.

İzmirde çıkan ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

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