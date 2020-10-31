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31.10.2020 - 07:38 | | AA

Son dakika... Depremden 17 saat sonra çifte mucize!

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı. Yaklaşık bir saat sonra ise çifte mucize haberi geldi! Hülya Özmet ve 16 yaşındaki İnci isimli genç kız, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Son dakika... Depremden 17 saat sonra çifte mucize!
Son dakika: İzmir'de deprem! Deprem çalışmaları havadan görüntülendi...
Son dakika: İzmir'de deprem! Deprem çalışmaları havadan görüntülendi...
Son dakika: İzmir'de deprem! Deprem çalışmaları havadan görüntülendi...
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Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, 35 yaşlarında olduğu belirtilen Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaşa da ulaştı.

Yaralı olarak sedyeye alınan Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Aynı enkazdan kısa süre önce 53 yaşındaki Fadime Tolu da kurtarılmıştı. Enkazda başka kişilerin de bulunduğunu değerlendiren arama kurtarma ekipleri, çalışmalara hız verdi.

Yaklaşık bir saat sonra ise çifte mucize haberi geldi! Hülya Özmet ve 16 yaşındaki İnci isimli genç kız, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarılarak tedavi altına alındı.

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Enkaz altındaki Buse kurtarıldı!Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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