09.06.2020 - 18:52 |
İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? 9 Haziran Kandilli - AFAD Son dakika depremleri
Gün itibariyle merkez üssü İzmir'in Yeşilköy-Torbalı ilçesinde meydana gelen son dakika depremi sonrası vatandaşlar bugün meydana gelen son dakika depremlriyle ilgili aramalara başladı. İşte 9 Haziran Salı günü saat 18:44'de meydana gelen İzmir depremi ile ilgili tüm bilgiler...
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştıkları verilerle en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde olduğu ile ilgili bilgiler yer alıyor. Son dakika haberlerine göre İzmir'in Yeşilköy-Torbalı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi...
DEPREM Mİ OLDU?