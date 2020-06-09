İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? 9 Haziran Kandilli - AFAD Son dakika depremleri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştıkları verilerle en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde olduğu ile ilgili bilgiler yer alıyor. Son dakika haberlerine göre İzmir'in Yeşilköy-Torbalı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi...

DEPREM Mİ OLDU?

GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ