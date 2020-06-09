MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? 9 Haziran Kandilli - AFAD Son dakika depremleri
ABONE OL
09.06.2020 - 18:52 |

İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? 9 Haziran Kandilli - AFAD Son dakika depremleri

Gün itibariyle merkez üssü İzmir'in Yeşilköy-Torbalı ilçesinde meydana gelen son dakika depremi sonrası vatandaşlar bugün meydana gelen son dakika depremlriyle ilgili aramalara başladı. İşte 9 Haziran Salı günü saat 18:44'de meydana gelen İzmir depremi ile ilgili tüm bilgiler...

İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? 9 Haziran Kandilli - AFAD Son dakika depremleri

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştıkları verilerle en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde olduğu ile ilgili bilgiler yer alıyor. Son dakika haberlerine göre İzmir'in Yeşilköy-Torbalı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi...

DEPREM Mİ OLDU?

İzmirde deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi 9 Haziran Kandilli - AFAD Son dakika depremleri

GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kuryenin kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktıAntalya’da eski avukat, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. 15 gündür haber alınamadığı belirtilen Yılmaz’ın ölümü, PTT kuryesinin kendisine kargo getirdiği sırada, kapıdan gelen kokuyu fark etmesiyle ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hülya Avşar'ın da evini soymuştu... 'Binbir surat' cezaevinde öldü

Hülya Avşar'ın da evini soymuştu... 'Binbir surat' cezaevinde öldü

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Son dakika haberi... İzmir'de korkutan deprem

Son dakika haberi... İzmir'de korkutan deprem

Sıradaki Haber