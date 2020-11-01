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01.11.2020 - 08:54 | | AA

İzmir'de depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre; AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 44 olduğunu, 229 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

İzmir'de depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 44'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 08.15 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 833 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 44 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği duyurulan açıklamada, yaralanan 896 kişiden 667’sinin taburcu edildiği, 229 kişinin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, kalan 8 binada da çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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