MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir’de feci kaza! 11 kişi yaralandı
ABONE OL
17.08.2020 - 10:02 | | İHA

İzmir’de feci kaza! 11 kişi yaralandı

İzmir-Çeşme Karayolunda bir minibüsün traktöre arkadan çarpması sonucunda yaşanan trafik kazasında minibüsteki yolcular araç içinde sıkışırken, kazada yaralanan 11 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi.

İzmir’de feci kaza! 11 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, dün saat 14.50 sıralarında İzmir’in Urla ilçesi İzmir-Çeşme Karayolu Nohutalan yol ayrımında bir minibüsün, traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AKS 110 ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

11 kişinin yaralandığı kazada, yaralılardan minibüs içinde sıkışmış olan 2 kişi AKS 110 ekibi tarafından kurtarıldı. Kazada yaralananlar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kardeşi vahşice öldürülen ağabey konuştu: İdam istiyoruzAdana’da evinde tecavüz girişiminde bulunan şahsın işkence yaparak vahşice öldürdüğü kadının katili, 18 yıl sonra tespit edilerek yakalandı. Maktulün ağabeyi, "Kadınlar artık öldürülmesin, idam istiyoruz" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana’da kaçakçılık operasyonu!

Adana’da kaçakçılık operasyonu!

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

Kırklareli'nde ağaçlık alanda kaybolan 47 koyunu jandarma buldu

Kırklareli'nde ağaçlık alanda kaybolan 47 koyunu jandarma buldu

Sıradaki Haber