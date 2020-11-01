İzmir’de felaketin kıyısından döndük!

İmar aflı binalar

İzmir’de 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 aktif fay olduğunu belirten Murathan, “Fay, İzmir merkezin uzağında kırıldı. Şayet bu deprem İzmir’in merkezinde olsa çok büyük bir felaket tablosu ile karşılaşmış olurduk” dedi

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar ise yıkılan binaların mühendislik hizmeti almayan yapılar olduğunu belirtirken, “İmar affından yararlanan binalarda hasarlar oluştu. Ancak kentte şuan durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçek anlamda bina envanterine sahip olmadığımız gibi, sağlam yapı stoğuna ilişkin verilere sahip değiliz. İzmir’de öncelikle envanter çalışması yapılmalı. Yapı stoğunun iyi durumda olmadığı biliniyor” dedi.