01.11.2020 - 07:00 | | MERT İNAN İstanbul
İzmir’de felaketin kıyısından döndük!
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin depremin denizde olması sayesinde felaketin kıyısından dönüldüğünü söyledi.
MERT İNAN İstanbul
İmar aflı binalar
İzmir’de 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 aktif fay olduğunu belirten Murathan, “Fay, İzmir merkezin uzağında kırıldı. Şayet bu deprem İzmir’in merkezinde olsa çok büyük bir felaket tablosu ile karşılaşmış olurduk” dedi
İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar ise yıkılan binaların mühendislik hizmeti almayan yapılar olduğunu belirtirken, “İmar affından yararlanan binalarda hasarlar oluştu. Ancak kentte şuan durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçek anlamda bina envanterine sahip olmadığımız gibi, sağlam yapı stoğuna ilişkin verilere sahip değiliz. İzmir’de öncelikle envanter çalışması yapılmalı. Yapı stoğunun iyi durumda olmadığı biliniyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.