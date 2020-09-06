Kaza, 21.30 sÄ±ralarÄ±nda PoyracÄ±k Mahallesi DÃ¼ndarlÄ± yolu 2'nci kilometresinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re Bergama'daki bir yakÄ±nÄ±nÄ±nÂ dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne gittiÄŸi Ã¶ÄŸrenilenÂ BarÄ±ÅŸÂ Soyalp idaresindeki 35 L 3610 plakalÄ± panelvan tipi araÃ§,Â HÃ¼seyin IslekoÄŸlu yÃ¶netimindekiÂ 35 THV 79 plakalÄ± otomobille Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. KazayÄ± gÃ¶renlerin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipliri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin olay yerinde yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahalede BarÄ±ÅŸ SoyalpÂ ve HÃ¼seyin IslekoÄŸlu'nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Otomobilde yolcu olan Mehmet Murat SimÅŸek (55) ise yaralandÄ±. ÅžimÅŸek, olay yerinde yapÄ±lan mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Bergama Necla Mithat Ã–zgÃ¼re Devlet Hastanesine sevk edildi.

DÃœÄžÃœNE GÄ°DÄ°YORDU

Bu arada otomobilde yaralananÂ yolcu Mehmet Murat SimÅŸek'in yapÄ±lan alkol testinde 1.5 promil alkollÃ¼ olduÄŸu belirlendi. JandarmanÄ±n,Â otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼Â HÃ¼seyin IslekoÄŸlu'nun alkollÃ¼ olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemek iÃ§in hastanede kan Ã¶rneÄŸi aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Jandarma tarafÄ±ndan kazayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmaÂ sÃ¼rÃ¼yor.

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