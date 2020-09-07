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07.09.2020 - 02:30 | | DHA

İzmir'de gece yarısı korkunç olay! Başından vurularak öldürüldü

İzmir'de dolmuş şoförü T.O.(25), husumetli olduğu Batuhan Çakal'ı (18) tabanca ile başından vurdu. Olayda ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'de gece yarısı korkunç olay! Başından vurularak öldürüldü

Olay, saat 00.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi 7532 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka taraftarı olan Batuhan Çakal, arkadaşları ile birlikte parkta pankart yaptı. Daha sonra arkadaşlarından ayrılan Çakal evine gittiği sırada, aralarında daha önceden husumet bulunan T.O. dolmuş ile Çakal'ın yanına yaklaşarak tanca ile ardı ardına ateş etti. Çakal başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

İzmirde gece yarısı korkunç olay Başından vurularak öldürüldü



Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Çakal, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası dolmuşla evine giden T.O., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan T.O. sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Saldırıda hayatını kaybeden Batuhan Çakal'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 

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