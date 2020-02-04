Ä°zmir'de hamile kadÄ±n ve 5 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu topraÄŸa verildi!

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Irmak Mahallesi'ndeki bir evden uzun sÃ¼re birÂ Ã§ocuÄŸun aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden mahalle sakinleri, sÃ¶z konusu ikamete girdi.

KapÄ±sÄ± aÃ§Ä±k olan evde bir kadÄ±nÄ±n hareketsiz yattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, baÅŸÄ±nda da birÂÃ§ocuÄŸun aÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servis ekipleri ileÂpolise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, evdeki Suriye uyruklu Manar Alahmed (35)Âisimli kadÄ±nÄ±n bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirledi. Ekipler evin diÄŸer odasÄ±ndaÂ5 yaÅŸÄ±ndaki Muhammed'i de hareketsiz ÅŸekilde buldu.

Ä°lk incelemede Ã§ocuÄŸun boÄŸularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edildi.

Suriyeli kadÄ±n ile Ã§ocuÄŸunun cenazesi, otopsi iÃ§in Ä°zmir Adli TÄ±pÂKurumuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Polis, olayla ilgili ailenin 3 komÅŸusunu gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

"HIRSIZLIK AMAÃ‡LI OLDUÄžUNU DÃœÅžÃœNÃœYORUZ"

Ã–len kadÄ±nÄ±n aÄŸabeyi Suriyeli Ali Alahmet, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ±ÂaÃ§Ä±klamada, acÄ± haberi alÄ±nca Ä°stanbul'dan geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Faillerin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸini anlatan Alahmet, "En kÄ±saÂsÃ¼rede bunun gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸine inanÄ±yorum. Ablam 6 aylÄ±k hamileydi. EniÅŸtemÂyokken eve gelmiÅŸler. HÄ±rsÄ±zlÄ±k amaÃ§lÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. AblamÄ±n altÄ±nlarÄ±nÄ±Âve telefonlarÄ±nÄ± almÄ±ÅŸlar." dedi.

"SURÄ°YELÄ°LERLE HÄ°Ã‡BÄ°R SIKINTIMIZ YOK"

Mahallede esnaflÄ±k yapan ErgÃ¼n DaÄŸ da Suriyeli ailenin kimseyeÂzararÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Ailede sadece babayÄ± tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DaÄŸ, "Ã–len kadÄ±nÄ±n eÅŸi zamanÂzaman inÅŸaatlarda Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Gayet efendi temiz bir aileydi. Ã–len Ã§ocuÄŸu daÂbirkaÃ§ kez getirdi, ona kahvaltÄ± vermiÅŸtim. Buradaki Suriyelilerle hiÃ§birÂsÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z yok. Åžu anda yanÄ±mda bir Suriyeli Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Hepsiyle aÄŸabey kardeÅŸ,ÂkomÅŸuluk iliÅŸkimiz var. Bu olayÄ± Menemen halkÄ±na genellememek lazÄ±m."

CENAZELER TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

YakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan morgdan alÄ±nan cenazeler Menemen ilÃ§esindekiÂÄ°smail Katmerci Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada ikindi vaktinde kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan anne ve oÄŸlu,ÂYahÅŸelli MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.

Cenazede baba Halil Muhammed gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayakta dururken, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±naÂhakim olamadÄ±. Ã–te yandan, olay esnasÄ±nda 1,5 yaÅŸÄ±ndaki Delal Muhammed'in de evdeÂolduÄŸu, ailenin 4 yÄ±l Ã¶nce Ã¼lkelerindeki iÃ§ savaÅŸ nedeniyle Suriye'nin HumusÂkentinden Menemen'e geldikleri Ã¶ÄŸrenildi.