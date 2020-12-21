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21.12.2020 - 07:14 | | İHA

İzmir’de hareketli gece! 2 kadını bırakıp kaçtı...

İzmir’in Bornova ilçesinde, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü yaşanan kovalamacanın ardından aracı ve içerisindeki 2 kadını bırakarak kayıplara karıştı. Araç içerisinde epilepsi nöbeti geçiren kadınlardan birisi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi Kokluca Mezarlığı yakınlarında devriye görevi yapan polis ekiplerince şüpheli görülen 35 TEZ 19 plakalı Tofaş marka araç durdurulmak istendi. Ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan ve kimliği henüz belirlenmeyen sürücü, polisleri peşine takarak kaçmaya başladı. Bornova sınırlarını aşan sürücü yöneldiği Konak ilçesi 2206 Sokak üzerinde aracı bırakarak kayıplara karıştı.

Epilepsi hastası kadın nöbet geçirdi

Polis ekiplerince, kısa sürede araç ve içerisindeki 2 kadın sürücü tarafından terk edilmiş halde bulundu. Kadınlardan birisinin epilepsi nöbeti geçirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servisi çağrılarak, nöbet geçiren kadın ambulans ile kaldırıldığı İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Aracına bindiği şahsı tanımadığını ileri sürdü

Araçtaki kadınlardan gözaltına alınan S.K’nin ise ifadesinde, otomobil sürücüsünü tanımadığını ve hastaneye gitmek için sokağa çıktıklarını, sürücünün ehliyeti olmadığı için polisi görünce panik yaptığını, kendilerini aracın içerisinde bırakarak kaçtığını söylediği ileri sürüldü.

İzmir’de hareketli gece 2 kadını bırakıp kaçtı...

Öte yandan, gözaltına alınan S.K’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesilirken, araç içerisinde yapılan aramalarda şüpheli bir duruma rastlanmadığı ve kaçan sürücüyü yakalamak içinse geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

    Bekçiye saldırdığı iddia edilen "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme oturan kurye konuştuTuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu için hakkında işlem yapılan daha sonra “Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle uzun süre gündem olan kurye Cihan Aksu, tekrar gözaltına alındı. Aksu'nun bu sefer de "Adamın tepesini attırmayın, sizi buraya gömerim" diyerek bekçiye saldırdığı ileri sürülen Aksu, “Karakola gittiğimde de dediler ki bizi unutma dediler, bu yüzü dediler. Ben o zaman o saatten sonra beni bir odaya aldılar müşahede odası gibi bir odaya aldılar. Ben orada o an kendimi kaybettim, sinirlendim artık haksızlığa gelmediğim için birkaç tane duvara yumruk attım” dedi.
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