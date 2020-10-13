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13.10.2020 - 06:49 | | AA

İzmir'de hareketli gece! 5 saat sonra ikna edildi

İzmir'in Konak ilçesinde gözaltına alınmamak için kız arkadaşıyla pencereden sarkarak polise direnen cezaevi firarisi, 5 saatlik çalışma sonucu ikna edilerek polise teslim oldu.

İzmir'de hareketli gece! 5 saat sonra ikna edildi

 

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen cezaevi firarisi T.Y.S (36), Kılıç Reis Mahallesi'ndeki evinde yakalanacağını anlayınca kız arkadaşıyla 5. kattaki pencereden sarkarak polise direndi.

İtfaiye ekipleri, T.Y.S. ve kız arkadaşının pencereden atlaması ihtimaline karşı branda kurdu.

İkna çabaları sonucu kadın eylemine son verdi, T.Y.S ise yaklaşık 5 saat boyunca eylemini sürdürdü.

Bulunduğu yere su ve yemek isteyen T.Y.S, annesinin gelmesiyle eylemine son verdi.

Polis ekiplerince evde yapılan aramada 60 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İzmirde hareketli gece 5 saat sonra ikna edildi

İzmirde hareketli gece 5 saat sonra ikna edildi

İzmirde hareketli gece 5 saat sonra ikna edildi

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