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29.07.2020 - 09:13 | | İHA

İzmir'de iki akraba arasındaki trafik cezası kavgası kanlı bitti!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iddiaya göre iki akraba arasında çıkan trafik cezası kavgası kanlı bitti. Kavgada bir kişi, akrabasını bıçaklayarak öldürdü.

İzmir'de iki akraba arasındaki trafik cezası kavgası kanlı bitti!

Olay, saat 02.00 sıralarında Dünya Barış Anıtı 7171. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Servet B. (32) ile Yavuz Demir (27) arasında trafik cezası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Servet B., Yavuz Demir'i bıçakladı.

Şüpheli olay yerinden kaçarken, yakınları Yavuz Demir'i özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Yavuz D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavuz Demir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmirde iki akraba arasındaki trafik cezası kavgası kanlı bitti

Yavuz Demir'in bir süre önce Servet B.'nin otomobilini aldığı ve otomobil ile trafik cezası yediği, Servet B.'nin cezayı ödemesini talep etmesi üzerine tartıştıkları öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan Servet B’yi kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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