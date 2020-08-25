İzmir'de kahreden olay! Otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kaza, 13.00 sıralarında İzmir-Gümüldür karayolunda meydana geldi. Menderes yönüne giden E.G. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Aydın’a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi’ne kaldırılan Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü E.G. ise gözaltına alındı.

Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Aydın’ın yolun karşısına geçmek isterken çarpan otomobille yere düştüğü anlar yer aldı.