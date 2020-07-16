İzmir'de kayıp alzaymır hastası kadını jandarma buldu

Yukarıbel Mahallesi'nde yaşayan A.G, Yukarıybey Jandarma Komutanlığına başvurarak 77 yaşındaki alzaymır hastası annesi S.G'nin akşam saatlerinde evden çıktığını ve bir daha dönmediğini belirterek, kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine vatandaşların da yardımıyla arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, yaşlı kadını bugün sabah saatlerinde evinin 3 kilometre uzağında ormanlık alandaki bir dere yatağında halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.