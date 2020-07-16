MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de kayıp alzaymır hastası kadını jandarma buldu
ABONE OL
16.07.2020 - 17:00 | | AA

İzmir'de kayıp alzaymır hastası kadını jandarma buldu

İzmir'in Bergama ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 77 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerince bulundu.

İzmir'de kayıp alzaymır hastası kadını jandarma buldu

Yukarıbel Mahallesi'nde yaşayan A.G, Yukarıybey Jandarma Komutanlığına başvurarak 77 yaşındaki alzaymır hastası annesi S.G'nin akşam saatlerinde evden çıktığını ve bir daha dönmediğini belirterek, kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine vatandaşların da yardımıyla arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, yaşlı kadını bugün sabah saatlerinde evinin 3 kilometre uzağında ormanlık alandaki bir dere yatağında halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

Bolu'da ata cinsel istismar! Şüpheli serbest bırakıldıBolu'da, bir ata cinsel saldırıda bulunurken yakalanan O.K. (56) sevk edildiği adliyeden, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de kayıp alzaymır hastası kadını jandarma buldu

İzmir'de kayıp alzaymır hastası kadını jandarma buldu

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

'Kaçma ihtimalim yok' diyerek tahliye isteyen mahrem imama ret

'Kaçma ihtimalim yok' diyerek tahliye isteyen mahrem imama ret

Sıradaki Haber