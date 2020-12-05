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05.12.2020 - 06:36 | | DHA

İzmir’de kısıtlama sessizliği kaza gürültüsü ile son buldu

İzmir’in Buca ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde gecenin sessizliğini bozan kazada cip iş yerine girdi. Kaza sonrası iş yeri kullanılamaz hale geldi.

İzmir’de kısıtlama sessizliği kaza gürültüsü ile son buldu

Olay, gece saatlerinde Cemil Şeboy Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Tülin K., idaresindeki 59 AT 003 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat mühendisliği ofisi olarak kullanılan iş yerine girdi.

İzmir’de kısıtlama sessizliği kaza gürültüsü ile son buldu

Kaza sonrası büyük bir gürültü ile uyanan mahalleli durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince iş yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kazadan yara almadan kurtulan cip sürücüsü Tülin K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan, kazanın ardından olay yerine gelen iş yeri sahibi Güven Top gördüğü manzara karşısında şoke olurken, polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de kısıtlama sessizliği kaza gürültüsü ile son buldu

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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