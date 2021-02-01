MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de korku dolu anlar! 'Sesler duyduk...'
ABONE OL
01.02.2021 - 00:36 | | DHA

İzmir'de korku dolu anlar! 'Sesler duyduk...'

İzmir'in Konak ilçesinde, 3 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 21.40 sıralarında Küçükada Mahallesi 3552 sokakta bulunan 3 katlı katlı bir binanın zemin katında çıktı. İddiaya göre, yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri soruşturma başlattı. Araştırmada zemin katta tek başına yaşadığı öğrenilen Süleyman D.'nin yangını çıkartmış olabileceği ileri sürüldü.

İzmirde korku dolu anlar Sesler duyduk...

Yangını itfaiye ekiplerine bildiren Kemal Öztaslak, evde kardeşinin üvey oğlunun kaldığını belirterek, "Birden bire herkes bağırdı, sesler duyduk. Baktık ev yanıyor, Annemi ve ablamın çocuğunu indirmişler. Evde erkek kardeşimin üvey oğlu kalıyordu. Ne oldu, nasıl oldu bilmiyoruz, çekyatlar yanmış, ya sigara bıraktı ya da bir şey içti. Bilmiyoruz yani, ısınmak için bir şey de yakmış olabilir. Çekti gitti ev yandı." dedi.

Yangın ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

 

Washington beyaza büründüABD'nin orta batısında başlayan kar fırtınası gece saatlerinde ülkenin doğu yakasını etkisi altına alırken, 100 milyon kişinin yaşadığı bölgede kar kalınlığı yer yer 17 santimetreyi buldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni rapor yayımlandı! Öğleden sonra başlıyor

Yeni rapor yayımlandı! Öğleden sonra başlıyor

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Bu oyuna gelmeyin...

Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

Elazığ, Epilepsi pili ameliyatlarının merkezi oldu

Can Tertip filmi konusu nedir? Can Tertip oyuncuları

Can Tertip filmi konusu nedir? Can Tertip oyuncuları

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet