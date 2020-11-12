MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de korkunç olay! Eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaraladı
ABONE OL
12.11.2020 - 04:38 | | DHA

İzmir'de korkunç olay! Eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaraladı

İzmir Dikili'de yaşayan Alper Gül, ayrıldığı eşi Çisem Kılıç'ı (23) tabanca ile öldürdükten sonra, eski kayınvalidesini ve komşusunu da yaraladı. 32 yaşındaki Gül dehşet saçtıktan sonra hayatına son verdi. Korkunç olay öncesi Alper Gül'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşım kan dondurdu.

İzmir'de korkunç olay! Eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaraladı

Dikili'yi sarsan olay dün gece 21.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Alper Gül, eski eşi Çilem Kılıç ile sokakta karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Alper Gül, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında eski eşine ateş açtı.

Alper Gül, koşarak olay yerinden uzaklaşırken, çevrede bulunan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ESKİ KAYINVALİDESİNİN EVİNİ BASTI

Eski eşini sokak ortasında hunharca katleden Alper Gül, ardından eski kayınvalidesi Selime Özduran’ın evini bastı. Burada da Özduran ile misafiri Sibel Yarcı'yı vurdu. Silah seslerini duyan komşuları polise haber verirken, Gül, kısa süre sonra sokak ortasında intihar etti.

Alper Gül'ün saldırısı sonucu yaralanan Selime Özduran ile Sibel Yarcı Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Eski eşi Çilem Kılıç'ı öldürüp, annesi ve komşusunu yaralayan Alper Gülün, sosyal medya hesabından olay öncesi yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

İzmirde korkunç olay Eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaraladı


İntihar ederek yaşamına son veren Gül'ün paylaşımında, "Sen kimle dans ettiğini bilmiyorsun. Beni de zerre kadar tanımamışsın. Böyle devam et seni şeytan. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandığı ve paylaşıma "Bedeli var" isimli bir şarkı eklediği görüldü.

Çalıntı araçla kız arkadaşlarını gezdirdiKarabük'te çalıntı araçla gezerken jandarma ve polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan 2’si kadın 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de korkunç olay! Eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaraladı

İzmir'de korkunç olay! Eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaraladı

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

Bugün açıklanacak mı? KPSS Ortaöğretim sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Bugün açıklanacak mı? KPSS Ortaöğretim sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet