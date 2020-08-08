08.08.2020 - 06:28 | | AA
İzmir'de korkutan dükkan yangını! Yan tarafa sıçradı...
İzmir'in Bornova ilçesinde bir dükkanda çıkan yangın hasara yol açtı.
3. Sanayi Sitesi'nde araç yedek parçası satan bir dükkanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının sıçraması sonucu bitişikteki bir dükkanın içinde bulunan araçlar hasar gördü.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangının çıktığı ve sıçradığı dükkanda hasar meydana geldi.
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