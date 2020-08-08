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08.08.2020 - 06:28 | | AA

İzmir'de korkutan dükkan yangını! Yan tarafa sıçradı...

İzmir'in Bornova ilçesinde bir dükkanda çıkan yangın hasara yol açtı.

İzmir'de korkutan dükkan yangını! Yan tarafa sıçradı...

3. Sanayi Sitesi'nde araç yedek parçası satan bir dükkanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmirde korkutan dükkan yangını Yan tarafa sıçradı...

Yangının sıçraması sonucu bitişikteki bir dükkanın içinde bulunan araçlar hasar gördü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangının çıktığı ve sıçradığı dükkanda hasar meydana geldi.

İzmirde korkutan dükkan yangını Yan tarafa sıçradı...

 

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