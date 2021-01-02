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02.01.2021 - 19:26 | | AA

İzmir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 1192 kişiye ceza yazıldı

İzmir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 1192 kişiye idari para cezası kesildi.

İzmir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 1192 kişiye ceza yazıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, koronavirüsle mücadele kapsamında denetimleri sürüyor. Kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 872 kişiye idari işlem yapıldı. Maske kuralına uymayan 284 kişiye, sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 36 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kısıtlamaya uymadılar, orman evinde yılbaşı kutladılarRize'nin Fındıklı ilçesinde, belediyenin orman evinde toplanıp, yeni yılı kutlayan 16 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 50 bin 400 TL idari ceza uygulandı. Grupta yer alan Fındıklı Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Şahin Çervatoğlu'na ise kısıtlamadan muaf olduğu için ceza yazılmadı
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