İzmir'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 1192 kişiye ceza yazıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, koronavirüsle mücadele kapsamında denetimleri sürüyor. Kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 872 kişiye idari işlem yapıldı. Maske kuralına uymayan 284 kişiye, sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 36 kişiye idari para cezası uygulandı.