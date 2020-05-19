MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de maske takma zorunluluğu getirildi!
ABONE OL
19.05.2020 - 14:28 | | DHA

İzmir'de maske takma zorunluluğu getirildi!

İzmir’de, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla il geneli ve 30 ilçede maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

İzmir'de maske takma zorunluluğu getirildi!

İzmir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüs tedbirleri kapsamında aldığı kararla maske kullanımını il genelinde zorunlu hale getirdi.

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu,1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 23. Maddesinde toplanarak; İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca aşağıdaki ek kararlar alınmıştır. İlimizin tüm ilçelerinde, corona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak ekte bulunan cadde ve alanlarda ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

 

 

Türk Hava Yolları'nın 9 milyon sembolik yolculu 19 Mayıs özel uçuşu başladıTürk Hava Yolları'nın (THY) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra İstanbul'dan Samsun'a planlanan "TK1919" sefer sayılı özel uçuşu başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En anlamlı Kadir Gecesi mesajları (2020) Kadir Gecesi mesajları için kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri

En anlamlı Kadir Gecesi mesajları (2020) Kadir Gecesi mesajları için kısa, uzun, resimli mesaj seçenekleri

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Ayakkabı ustası isyan etti! Emanetçi dükkanı gibi olduk

Ayakkabı ustası isyan etti! Emanetçi dükkanı gibi olduk

Sıradaki Haber