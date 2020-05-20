İzmir'de merkezi sisteme girenler, camilerden 'müzik' yayını yaptı

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İzmir'deki bazı camilerden müzik yayını yaptı. Camilerin müzik yayını yapması karşısında şaşıran vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak o anları kayıt altına aldı. Vatandaşların görüntüleri sosyal medyada paylaşması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatırken, İzmir Müftülüğü de yaşanan olayın ardından açıklama yaptı.

'KORSAN MÜDAHALE'

İzmir Müftülüğü'nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Müftülüğünün ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılması eylemini gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet sitelerinde, İzmir'deki farklı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapıldığına dair haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu eylemi gerçekleştiren kişi ya da kişiler ile söz konusu haber videolarını övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden bugün müzik yayını yapılmıştı. Müftülükten yapılan açıklamada, yayının, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde müdahil olanlarca yapıldığı belirtilmiş, konuyla ilgili inceleme başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.