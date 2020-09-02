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02.09.2020 - 09:27 | | DHA

İzmir'de mescide silahlı saldırı

İzmir'in Buca ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, pompalı tüfekle mescide ateş açtı. Ölen ya da yaralanan olmazken, mescitte hasar meydana geldi.

Olay, saat 02.00 sıralarında, İnönü Mahallesi 677/3 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre sonra açılacak olan mescide, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, pompalı tüfekle ateş açarak, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Açılan ateş sonucu mescidin camlarında hasar meydana geldi. Polis, görgü tanıklarının ifadesine başvururken, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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