MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İzmir'de metruk sinagogun duvarı bitişikteki evin üzerine yıkıldı
ABONE OL
06.02.2021 - 17:36 | | DHA

İzmir'de metruk sinagogun duvarı bitişikteki evin üzerine yıkıldı

İzmir'in Konak ilçesinde atıl haldeki sinagog, toprak kayması sonucu bitişikteki 2 katlı evin üzerine yıkıldı. Evde bulunan Suphiye Demir adlı kadın yaralandı.

İzmir'de metruk sinagogun duvarı bitişikteki evin üzerine yıkıldı

İzmir Konak Sakarya Mahallesi 826 Sokak'ta bulunan atıl haldeki sinagog, yağmur nedeniyle kayganlaşan toprağın kayması sonucu saat 15.00 sıralarında, bitişikteki 2 katlı evin üzerine yıkıldı. Maddi hasar meydana gelen evde yalnız olan Suphiye Demir (42) , bacağından yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, tedavi altına alındı.

Suphiye Demir'in kızı Canan Kurtcebi, evin iki bina arasında bulunan ağaç sayesinde daha büyük hasar almaktan kurtulduğunu belirtip, "İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından evde çatlaklar oluşmuştu. Bu zararı kim karşılayacak? Anneme bir şey olsa bunun hesabını kim verecekti? Annem olay anında evde tek başınaydı. Eve yeni gelmişti. Beni telefonla aradı, koşarak geldim. Geldiğimde dışarı çıkarıyorlardı. Kadın şoka girmiş. 'Ayağım' diye ağlıyordu" dedi.

Mahalleli Mustafa Erin de riskli binalar nedeniyle büyük tehlike altında olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Olay meydana geldiğinde biz dışarıdaydık. Bir gürültü duyduk. Komşumuz yaralandı. Bu civarda tarihi yapı çok fazla. Belediye maalesef ilgilenmiyor. Bir çivi çaktırmıyorlar. Çocuklarımız var. Her gün işe ya da bakkala gidiyoruz bu yollardan. Risk altındaki binalarla ilgili acil önlem alınmasını istiyoruz. Bu civarda riskli çok fazla hane var. Belediyeden hizmet bekliyoruz. Araştırsınlar, ne gerekiyorsa yapsınlar."

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı. 

İzmirde metruk sinagogun duvarı bitişikteki evin üzerine yıkıldı

İzmirde metruk sinagogun duvarı bitişikteki evin üzerine yıkıldı

İzmirde metruk sinagogun duvarı bitişikteki evin üzerine yıkıldı

    ABD'de kar küreme tartışması: 3 ölüOlay, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Luzerne ilçesinde meydana geldi. Evlerinin önünde biriken karı kürekle temizleyen James Goy ve Lisa Goy, temizledikleri karları komşuları olan eski asker Jeffrey Allen Spaide'in evinin önüne atınca tartışma yaşandı. Komşularını uyaran Spaide, çiften biriken karları kendi mülklerinin önüne atmasını istedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nurcan Serçe kimdir? Nurcan Serçe tutuklandı mı, kızı öldü mü?

    Nurcan Serçe kimdir? Nurcan Serçe tutuklandı mı, kızı öldü mü?

    Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

    Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

    Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

    Koronavirüs kabusunda korkunç bilanço

    Emine Erdoğan: Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı kolaylaştırabiliriz

    Emine Erdoğan: Sokakta yaşayan hayvanlar için hayatı kolaylaştırabiliriz

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet