İzmir'de metruk sinagogun duvarı bitişikteki evin üzerine yıkıldı

İzmir Konak Sakarya Mahallesi 826 Sokak'ta bulunan atıl haldeki sinagog, yağmur nedeniyle kayganlaşan toprağın kayması sonucu saat 15.00 sıralarında, bitişikteki 2 katlı evin üzerine yıkıldı. Maddi hasar meydana gelen evde yalnız olan Suphiye Demir (42) , bacağından yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, tedavi altına alındı.



Suphiye Demir'in kızı Canan Kurtcebi, evin iki bina arasında bulunan ağaç sayesinde daha büyük hasar almaktan kurtulduğunu belirtip, "İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından evde çatlaklar oluşmuştu. Bu zararı kim karşılayacak? Anneme bir şey olsa bunun hesabını kim verecekti? Annem olay anında evde tek başınaydı. Eve yeni gelmişti. Beni telefonla aradı, koşarak geldim. Geldiğimde dışarı çıkarıyorlardı. Kadın şoka girmiş. 'Ayağım' diye ağlıyordu" dedi.



Mahalleli Mustafa Erin de riskli binalar nedeniyle büyük tehlike altında olduklarını belirterek şöyle konuştu:



"Olay meydana geldiğinde biz dışarıdaydık. Bir gürültü duyduk. Komşumuz yaralandı. Bu civarda tarihi yapı çok fazla. Belediye maalesef ilgilenmiyor. Bir çivi çaktırmıyorlar. Çocuklarımız var. Her gün işe ya da bakkala gidiyoruz bu yollardan. Risk altındaki binalarla ilgili acil önlem alınmasını istiyoruz. Bu civarda riskli çok fazla hane var. Belediyeden hizmet bekliyoruz. Araştırsınlar, ne gerekiyorsa yapsınlar."



İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.





