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14.09.2020 - 09:28 | | AA

İzmir'de oğlu tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Buca ilçesinde oğlu tarafından darbedilen kadın tedavi altına alındı.

İzmir'de oğlu tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki evlerinde A.T, tartıştığı annesi M.T'yi darbetti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

A.T, eve gelen polis ekiplerine bıçak çekti. Biber gazı sıkan polis, zanlıyı gözaltına aldı.

Eve giren sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne M.T, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Doğu Akdeniz düğümü: Çatışma mümkün!Türkiye ve Orta Doğu uzmanı Ryan Gingeras CNN TÜRK'e konuştu. Doğu Akdeniz'deki gerilim için "Görülmemiş aşamalara ulaştı" diyen uzman, çatışma yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi. Türk donanmasındaki gelişmelere de vurgu yaptı.
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