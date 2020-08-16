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16.08.2020 - 04:44 | | DHA

İzmir'de olaylı gece: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada  Murat Y. (45) tarafından pompalı tüfekle vurulan Serkan Gürel (38) hayatını kaybetti, Hasan Gürel (35) yaralandı. Şüpheli Murat Y. ise olayın ardından kayıplara karıştı.

İzmir'de olaylı gece: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Kılıç Reis Mahallesi'nde bulunan İhsan Alyanak Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet olan Murat Y. ve Serkan Gürel  telefonda tartıştı. Görüşmenin ardından parkta bir araya gelen Serkan Gürel ile Hasan Gürel ve Murat Y. tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Y. yanında getirdiği  pompalı tüfekle 2 kişinin üzerine ateş açtı. Saçmaların isabet etmesiyle Serkan ile Hasan Gürel kanlar içerisinde yığılırken, Murat Y. ise kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahelelerinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serkan Gürel, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Hasan Gürel'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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