İzmir’de ölümler 21’e yükseldi

İzmir’de hayatını kaybedenlerin Mustafa Tepe (49), Turhan Ergök ve Musa Gökgöz olduğu bildirildi. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde sahte ve kaçak alkol operasyonları düzenlendi. 1098 iş yeri ve depoda yapılan aramalarda, 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte içki, 12 bin 287 litre etil alkol, 1430 şişe yüzey temizleyici, 6 bin 615 şişe içki aroması, 25 boş içki şişesi ve 99 sahte bandrol ele geçirildi.



63 kişi tutuklandı



Sahte içki vakalarıyla ilgili 18 ilde yürütülen operasyonlarda 227 şüpheli yakalandı, 63 zanlı tutuklandı. İzmir’de gözaltına alınan 24 zanlıdan 14’ü tutuklanırken, 5 ton etil alkol ele geçirildi.



Kozmetik ruhsatı



Sahte etil alkol sattıkları gerekçesiyle tutuklanan bazı kişilerin, denetimlerde problem yaşamamak için kozmetik ürünleri imalatı ruhsatı aldıkları ortaya çıktı. Ele geçirilen sahte etil alkollerin ise İstanbul’dan getirildiği öğrenildi. Denizli’de de ev yapımı rakıyı içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kadırılan Özgür Sağlam (47) yoğun bakıma alındı. Sağlam’ın bulgularında metin alkol zehirlenmesi olduğu tespit edildi.



Termosifonda düzenek



Tekirdağ’da kaçak içki yapılıp satıldığı bilgisi üzerine 47 adrese baskın yapıldı. Adreslerde 1107 litre etil alkol, 40 litre el yapımı içki, kaçak içki yapımında kullanılan 218 kit, 250 litre üzüm şırası, damıtma düzeneği ve farklı ebatlarda pet şişeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ekipler, bir adreste termosifonun içerisine sahte içki depolamak için kurulan düzenek de tespit etti. Termosifonun sahte içki depolama ve şişeleme amacıyla kullanıldığı belirlendi.