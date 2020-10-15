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15.10.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

İzmir’de ölümler 21’e yükseldi

İzmir’de sahte içkiden zehirlenip hastaneye gidenlerden 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 21’e çıktı. Sahte içkiden İzmir’de 3, İstanbul’da 2 kişinin daha ölmesiyle Türkiye genelinde 6 günde 49 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’de ölümler 21’e yükseldi

İzmir’de hayatını kaybedenlerin Mustafa Tepe (49), Turhan Ergök ve Musa Gökgöz olduğu bildirildi. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 81 ilde sahte ve kaçak alkol operasyonları düzenlendi. 1098 iş yeri ve depoda yapılan aramalarda, 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte içki, 12 bin 287 litre etil alkol, 1430 şişe yüzey temizleyici, 6 bin 615 şişe içki aroması, 25 boş içki şişesi ve 99 sahte bandrol ele geçirildi.

63 kişi tutuklandı

Sahte içki vakalarıyla ilgili 18 ilde yürütülen operasyonlarda 227 şüpheli yakalandı, 63 zanlı tutuklandı. İzmir’de gözaltına alınan 24 zanlıdan 14’ü tutuklanırken, 5 ton etil alkol ele geçirildi.

Kozmetik ruhsatı

Sahte etil alkol sattıkları gerekçesiyle tutuklanan bazı kişilerin, denetimlerde problem yaşamamak için kozmetik ürünleri imalatı ruhsatı aldıkları ortaya çıktı. Ele geçirilen sahte etil alkollerin ise İstanbul’dan getirildiği öğrenildi. Denizli’de de ev yapımı rakıyı içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kadırılan Özgür Sağlam (47) yoğun bakıma alındı. Sağlam’ın bulgularında metin alkol zehirlenmesi olduğu tespit edildi.

Termosifonda düzenek

Tekirdağ’da kaçak içki yapılıp satıldığı bilgisi üzerine 47 adrese baskın yapıldı. Adreslerde 1107 litre etil alkol, 40 litre el yapımı içki, kaçak içki yapımında kullanılan 218 kit, 250 litre üzüm şırası, damıtma düzeneği ve farklı ebatlarda pet şişeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ekipler, bir adreste termosifonun içerisine sahte içki depolamak için kurulan düzenek de tespit etti. Termosifonun sahte içki depolama ve şişeleme amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Kaldırımda can pazarı! Kaçmaya fırsat bile bulamadıİstanbul Bağcılar'da iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Park halindeki araç, çarpmanın etkisiyle kaldırımda bekleyen gençlerin üzerine savruldu. Gençlerin ölümden döndüğü kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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