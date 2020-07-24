İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale...

Yangın, saat 18.30 sıralarında Ahrandi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Ormandan yükselen dumanı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgedeki ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.





KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

3 helikopter ve 14 arazözle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının sürdürdüğü bildirildi.