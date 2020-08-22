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22.08.2020 - 18:53 | | AA

İzmir'de orman yangını! Kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de orman yangını! Kontrol altına alındı

Çeşme Çiftlikköy'deki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yerleşim alanına yakın noktada başlayan yangın bölgesine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi.

Alevleri kontrol altına alabilmek için 2 helikopter ve 4 arazözle müdahale edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bakan Pakdemirli, Çeşme Çiftlikköy'de saat 17.41'de başlayan ve ekiplerin 10 dakika içinde müdahalede bulunduğu söndürme çalışmalarını yönetim ve idari helikopteri ile koordine etti.

Pakdemirli, koordinasyon sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "İzmir Çeşme yangınını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarına da başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter ve 4 arazözle başlattıkları çalışma sonucu kontrol altına aldıkları yerleşim bölgesi yakınındaki yangınla ilgili soğutma çalışmasını sürdürüyor.

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