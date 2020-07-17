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17.07.2020 - 17:04 | | DHA

İzmir'de rezidansta partiye baskın!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, koronavirüse aldırmadan, gizli yapılan partiye polis baskını düzenlendi. Partiye katılanlara toplamda 78 bin 750 lira idaresi para cezası kesildi.

İzmir'de rezidansta rezalet! 25 kişi basıldı
İzmir'de rezidansta rezalet! 25 kişi basıldı
İzmir'de rezidansta rezalet! 25 kişi basıldı
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Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otelin rezidans kısmında parti yapıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 13003 Sokak'taki otelin rezidans kısmına baskın düzenledi. İddiaya göre, müzik eşliğinde, koronavirüse aldırmayıp dans ederek, eğlendikleri belirlenen 25 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Öte yandan, şüphelilerin yakalanmamak için ışıkları kapattığı öğrenildi.

Rezidanstaki partiye baskın!İzmir Çeşme'de koronavirüse aldırmadan, gizli yapılan partiye polis baskını düzenlendi. Partiye katılanlara toplamda 78 bin 750 lira idari para cezası kesildi.
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