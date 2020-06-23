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23.06.2020 - 11:50 | | DHA

İzmir'de sağanak kabusu! Dere taştı, ev ve iş yerleri su altında...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

İzmir'de sağanak kabusu! Dere taştı, ev ve iş yerleri su altında...

İzmir Gaziemir Aktepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Birçok iş yeri ve evi su bastı. K

endi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, çok sayıda araç da sular altında kaldı.

Bölgedeki suyun henüz tahliye edilmediği bildirildi. 

İzmirde sağanak kabusu Dere taştı, ev ve iş yerleri su altında...

OLTAYLA BALIK TUTMAYA ÇALIŞARAK BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİ

İzmir'in Gaziemir ilçesinde etkili olan sağanakta derenin taşması ve çok sayıda ev ile iş yerinin sular altında kalmasına bölge halkı, tepki gösterdi.

Her yağmurda aynı görüntülerin ortaya çıktığını ve altyapının yetersiz olduğunu belirten kişiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesi'ni eleştirdi. Aktepe Mahallesi esnafından biri, sel sularında oltayla balık yakalamaya çalışarak, belediyeye tepki gösterdi.

Adana'da korkunç olay! "Yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş"Gelen bir son dakika haberine göre; Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Karakuş'u (35) çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kırgız Venera Karakuş İfadesinde, "Bıçağın sapıyla bana saldırıp, vurmaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. O'nu ben öldürmedim" sözlerini sarfetti.
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