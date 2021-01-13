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13.01.2021 - 00:35 | | AA

İzmir'de sağanak yağış etkili oluyor

İzmir'in Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak, Bornova, Balçova, Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere ilçeleri ve çevresinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinden itibaren yer yer şiddetini artıran sağanak, bazı sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Konak'ta İzmir Büyükşehir Belediyesi önündeki alt geçit su baskını nedeniyle trafiğe kapandı.

Buca'da Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada su akıntısına kapılan bir kadın, bölgedeki bekçiler tarafından kurtarılarak polis aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İzmirde sağanak yağış etkili oluyor

Aynı ilçedeki Gediz ve Gürçeşme semtleri ile 3533 Sokak ve çevresinde de şiddetli yağış nedeniyle su taşkını yaşandı.

Karşıyaka'ya gidiş yönünde Altınyol'un bazı noktalarında, Karabağlar'ın Yeşillik Caddesi'nde derin su birikintileri oluştu.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ihbarlar üzerine kentin çeşitli noktalarına sevk ediliyor.

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İzmirde sağanak yağış etkili oluyor

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