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17.10.2020 - 12:29 | | İHA

İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 24’e çıktı

İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği ifade edilen ve hastaneye başvuran bir kişi daha yaşamını yitirirken, kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e ulaştı.İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 24’e çıktı.

İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 24’e çıktı

Karabağlar ilçesinde, sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle özel bir hastaneye başvuran 53 yaşındaki Şenol Yarar, yoğun bakıma alındı. Yarar, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Şenol Yarar’ın cenazesi, otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle yaşanan ölümlerin sayısı ise 24’e yükseldi.

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