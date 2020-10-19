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19.10.2020 - 12:49 | | İHA

İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 25’e yükseldi!

İzmir’de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen bir kişi daha yaşamını yitirdi. Kentte 9 Ekim’den bu yana sahte içki zehirlenmesi nedeniyle ölenlerin sayısı 25’e yükseldi.

İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 25’e yükseldi!

İzmir’de sahte içkiden kaynaklanan ölümlere bir yenisi eklendi. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 Ekim’de Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran Hayrettin Koçer (68), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Hayrettin Koçer’in cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hayrettin Koçer’in hayatını kaybetmesiyle birlikte İzmir’de 9 Ekim’den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 25’e yükseldi.

Çocukların trafikteki tehlikeli oyunu kameradaSivas'ta seyir halindeki kamyonete asılan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı. Çocukların bu davranışı çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
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