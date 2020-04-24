İzmir'de sahur kaçta bitecek? İzmir için Sahur (vakti) ne zaman, imsak saat kaçta? 24 Nisan 2020 İzmir Ramazan imsakiyesi

İzmir'de ilk iftar ve sahur saat kaçta sorusu yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İzmirlilerin merakla araştırdığı 2020 Ramazan imsakiyesinde sahur ve iftar saatleri bellli oldu. İşte İzmir iftar vakti...



İZMİR 2020 İMSAKİYE BİLGİLERİ

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

Gün Tarih İmsak (Sahur) İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

1 24.04.2020 04:46 17:00 20:03 21:27*

2 25.04.2020 04:44 17:00 20:04 21:29

3 26.04.2020 04:42 17:00 20:05 21:30

4 27.04.2020 04:41 17:00 20:06 21:31

5 28.04.2020 04:39 17:00 20:07 21:33

6 29.04.2020 04:38 17:01 20:08 21:34

7 30.04.2020 04:36 17:01 20:09 21:35

8 01.05.2020 04:34 17:01 20:10 21:36

9 02.05.2020 04:33 17:01 20:11 21:38

10 03.05.2020 04:31 17:01 20:12 21:39

11 04.05.2020 04:30 17:02 20:13 21:40

12 05.05.2020 04:28 17:02 20:14 21:42

13 06.05.2020 04:26 17:02 20:14 21:43

14 07.05.2020 04:25 17:02 20:15 21:44

15 08.05.2020 04:23 17:02 20:16 21:46

16 09.05.2020 04:22 17:03 20:17 21:47

17 10.05.2020 04:21 17:03 20:18 21:48

18 11.05.2020 04:19 17:03 20:19 21:50

19 12.05.2020 04:18 17:03 20:20 21:51

20 13.05.2020 04:16 17:04 20:21 21:52

21 14.05.2020 04:15 17:04 20:22 21:54

22 15.05.2020 04:14 17:04 20:23 21:55

23 16.05.2020 04:12 17:04 20:24 21:56

24 17.05.2020 04:11 17:04 20:24 21:58

25 18.05.2020 04:10 17:05 20:25 21:59

26 19.05.2020 04:09 17:05 20:26 22:00**

27 20.05.2020 04:07 17:05 20:27 22:01

28 21.05.2020 04:06 17:05 20:28 22:03