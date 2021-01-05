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05.01.2021 - 06:15 | | Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR,(DHA)

İzmir'de silahlı saldırganlar 2 çocuğu yaraladı

Gelen son dakika haberine göre; İzmir'in Konak ilçesinde, Erol S. (28) ve Ömer S. (54) husumetli oldukları ileri sürülen ailenin evine rastgele ateş açtı. Saldırı sırasında sokakta bulunan ve kurşunların isabet ettiği K.C.K. (15) ağır, kardeşi D.K. (6) ise hafif şekilde yaralandı. Polis, kayıplara karışan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de silahlı saldırganlar 2 çocuğu yaraladı

 

Olay, pazartesi günü saat 20.00 sıralarında Murat Mahallesi 2505 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erol S. ve Ömer S. husumetli oldukları ileri sürülen ailenin evinin bulunduğu sokağa otomoböille geldi. Araç içerisinden, ellerindeki tabanca ile rastgele ateş eden ikil saldırgan, ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Mahallede korku ve paniğe neden olan saldırı sırasında sokak üzerinde bulunan K.C.K. ve D.K. adlı çocuklara kurşunlar isabet etti. Kanlar içerisinde yere yağılan çocukları gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İzmirde silahlı saldırganlar 2 çocuğu yaraladı

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, yaralı çocuklar ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ)Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan K.C.K.'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. D.K.'nın ise bacağından hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

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