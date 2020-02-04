İzmir'de SON DAKİKA deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 ŞUBAT nerede deprem oldu? tManisa SON DEPREMLER haritası - AFAD ve Kandilli Rasathanesi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Manisa’nın Karakborklu ilçesinde saat 00.18’de yerin 9.9 km derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir, Bursa ve hatta İstanbul gibi çevre illerde de hissedildi. Türkiye'yi merakla araştırdığı deprem haberi sonrası gözler son depremler listesine çevrildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika depremler haritası...
Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülen son depremler listesinde hangi bölgeler var? Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri sayfasında yayınlayan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde son ölçümlere göre bugün deprem oldu mu? İşte 3 Şubat Pazartesi meydana gelen son dakika depremleri haritası...
Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Elazığ, Manisa ve Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Elazığ'da okullar 1 hafta tatil edilirken Malatya'da birçok okulda tatil süresi uzatıldı. Manisa'da bu sabah saatlerinde yine sallandı. İşte bugün yaşanan son depremler...
3 ŞUBAT SON DEPREMLER
Bugün Manisa, Akdeniz'de yine depremler meydana gelirken Kahramanmaraş da 3.6 ile sallandı.
2 ŞUBAT SON DEPREMLER
FAD'dan son dakika haberine göre Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde saat 13:40'ta bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 19.27 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. 14.46'da Manisa'da 4.5 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi.
MANİSA DA SALLANDI
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KIRKAĞAÇ'TA DEPREM
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.