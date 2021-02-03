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03.02.2021 - 03:18 | | DHA

İzmir'de son durum! 2 mahalle boşaltılacak

İzmir'de aşırı yağışların ardından Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göletinde doluluk nedeniyle su bırakılması kararı alındı. menemen Kaymakamlığından yapılan açıklamada gölete yakın iki mahallenin boşaltılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

İzmir'de son durum! 2 mahalle boşaltılacak

İzmir genelinde iki gündür devam eden sağanak yağış barajlarda su seviyesine olumlu etki yaparken, Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göletinde ise doluluk oranı yüzde 100'e dayandı. Yapılan inceleme sonucunda göletten kontrollü olarak su tahliye edilmesi uygun bulundu. Bu neden boşaltıların suların tehdit edeceği 2 mahallenin boşaltılması kararı alındı. Konu ile ilgili Menemen Kaymakamlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun yağışlardan dolayı ilçemiz Yeniköy Balaban Göletinin dolması nedeniyle göletten su bırakılmaya başlanacaktır. Yeniköy ve Küner Mahallerinden geçen Balaban Deresinin sağ ve sol bandındaki 500 metre içerisinde evleri bulunan vatandaşların evlerini güvenlik nedeniyle boşaltmaları gerekmektedir."

İzmirde son durum 2 mahalle boşaltılacak

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