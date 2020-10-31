İzmir'de son durum! AFAD'dan yeni açıklama

AFAD'dan saat 20.00 itibarıyla yapılan açıklamada, deprem sonrasında 4 şiddetinin üzerinde 40 olmak üzere, 615 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.
Açıklamada, biri boğulma sonucu, 36 kişinin hayatını kaybettiği, 885 kişinin yaralandığı ve İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
"Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri"Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Geometrik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, 'Akdeniz'de deniz taban basıncı değişimi' adlı bilimsel çalışmasıyla 2018'den itibaren yer kabuğundaki değişimlerin artan depremlerle orantılı olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Kutoğlu, "Yer kabuğunu oluşturan dinamik süreçler hızlanmış durumda. Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri" dedi.